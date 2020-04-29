Группа "Кишинёвцы" из Фейсбука приглашает всех в свои ряды...

Дорогие друзья, добро пожаловать в нашу семейную, весёлую и позитивную группу "КИШИНЁВЦЫ" на Facebook!

Для тех, кто не знает - нас уже 27.000 человек в группе. Много? Да, много, но... если учесть, что мы все разбросаны по 36 странам мира и не смотря ни на что, собрались в своем виртуальном доме под названием - "Кишинёвцы". Так нас много? Нет, совсем не много...

Главное - в группе запрещена политика. Только позитив!

Вступая в наши ряды, вы найдете для себя утерянных друзей, соседей. Вы узнаете, кто и где жил, вам откроются тайны и секреты каждого дома в Кишиневе, вы познакомитесь с нашими певцами, артистами, музыкантами.

У нас проходят уникальные показы фильмов, клипов. Каждый из вас сможет найти для себя свой уголок для души.

Спешите войти в группу - у нас 30 апреля ДИСКОТЕКА!

Найти нас очень просто. Набирите в поиске Фейсбука слово КИШИНЁВЦЫ, или жмите на ссылку:

http://facebook.com/groups/kishinev

Мы ждем вас!