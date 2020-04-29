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Экономика
Европейский центробанк реабилитировал евро - риск заражения коронавирусом от купюры минимальный
29.04.2020

Молдаване могут спать спокойно. Циркуляция евро не способствует распространению коронавируса, заявили в Европейском центрбанке. Фабио Панетта, сделавший соответствующее заявление от имени руководства банка, сослался на результаты исследований, показавших, что в смысле потенциального заражения есть гораздо более опасные поверхности, нежели деньги. Например, пластик или металл - на них, по словам Панетты, вирус живет в десятки раз дольше.

- Вирусу труднее выжить на пористых поверхностях, таких, как банкноты, которые изготавливаются с применением хлопка, нежели на гладких поверхностях, таких, как металл или пластик. Поэтому банкноты евро не несут больного риска заражения коронавирусом, в сравнении с теми материалами, с которыми люди имеют дело ежедневно, - заявил Панетта, слова которого приводит телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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