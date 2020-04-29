Эта страна - популярное направление для жителей Молдовы. В Болгарии определились со сроками начала туристического сезона - он начнется 1-го июля. С середины июня в стране начнут активно готовиться к приему туристов, об этом сообщает портал noi.md со ссылкой на болгарское новостное агентство БГНЕС.

Для Болгарии туризм - крайне важная отрасль, которая генерирует 12 процентов ВВП этой страны. И в то же время для наших соотечественников эта страна - одно из самых популярных туристических направлений.

- Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе, - приводит источник слова министра туризма Болгарии Николины Ангелковой.

Автор: Михаил Генчу