Церковь атакует правительство

Митрополит Молдовы Владимир направил премьер-министру Иону Кику гневное Обращение, в котором призвал "умерить враждебные настроения" в отношении Церкви.

В своем Обращении Митрополит Молдовы возмущается тем, что священнослужителям были запрещены службы с участием прихожан, а в Радоницу был запрещен доступ на кладбища.

"Самым печальным для нас было то, что власти с легкостью действовали в приоритетном порядке для рынков и продуктовых магазинов, переполненных гражданами, а Церковь рассматривалась вместе со строительными супермаркетами и магазинами, а также компаниями, предоставляющими услуги и развлечения", - говорится в Обращении Митрополита Владимира к премьер-министру.

Он также отметил, что отношение правительства является "тревожным и совершенно недопустимым". "Молдавская православная церковь не является частью сферы ресторанно-гостиничного бизнеса или бизнесом, который может быть остановлен во время эпидемии. Православная Церковь - это божественно-человеческое учреждение, действующее на протяжении двух тысячелетий на благо людей, даже во времена эпидемий, то было продемонстрировано на протяжение веков", - отмечается в Обращении.

Митрополит Молдовы посчитал нужным напомнить премьер-министру, что "Православная церковь Молдовы существовала задолго до создания государства Республика Молдова и была и остается основной опорой нравственности и благополучия граждан этого государства, обеспечивая полноценную духовную пищу, столь необходимую каждому", - написал Митрополит Молдовы Владимир.

"Ввиду вышесказанного, мы с уважением требуем умерить враждебное и презрительное отношение к Церкви, униженную и поставленную в последнее время на колени, которая по праву является колыбелью нашего становления, как нации, и основной ячейки общества", - подчеркивается в Обращении Митрополита Молдовы Владимира к премьер-министру Иону Кику.

Ранее, в связи с распространением коронавирусной инфекции власти запретили проведение церковных служб с присутствием прихожан. Позже, несмотря на призыв Предстоятеля Русской Православной церкви Кирилла к прихожанам воздержаться от посещения храмов в период пандемии, подчиняющийся РПЦ Митрополит Молдовы сказал, что этот призыв мог распространяться "только на территорию России".