Стало известно о гибели еще трех человек от осложнений вызванных Covid-19. В их числе – 23-х летняя девушка

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Общество
Сегодня в Молдове от коронавируса скончалось еще три человека, сообщает министерство здравоохранения. Речь идет о мужчине, и двух женщинах, одной из которых, было всего 23 года.
23-летнюю жительницу Бельц госпитализировали в крайне тяжелом состоянии 27 апреля. На течение болезни негативно повлияли сопутствующие заболевания: почечная недостаточность и острая дыхательная недостаточность.
43-летнюю женщину из Дрокии госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу г. Бельцы 22 апреля. У неё также выявили ряд тяжелых хронических заболеваний: анемию, диабет и почечную недостаточность.
63-летнего мужчину из Каушан экстренно госпитализировали в медицинское учреждение Новых Анен 23 апреля. У него зафиксировали ряд сопутствующих заболеваний: хронический диффузный гломерулонефрит и гипертонию.
Несмотря на усилия врачей, спасти пациентов не удалось.
К этому часу, число летальных случаев связанных с Covid-19 в Молдове, возросло до 107 человек.
Всего в стране зарегистрировано 3638 случаев заболевания. Излечилось 975 человек.
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