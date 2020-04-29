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Экономика
Экономический эксперт предрекает подорожание хлеба к осени
29.04.2020

Осенью хлеб может подорожать на фоне экономического кризиса и неблагоприятных метеоусловий в нашей стране. Это прогнозирует экономический эксперт Виорел Киврига. По его словам, засуха может напомнить нам 2003, когда урожай пшеницы едва превысил сто тысяч тонн.

"Ситуация драматичная, даже если в ближайшие недели осадки будут, они не смогут помочь почве восполнить всю недостающую влагу, недополученную зимой и весной", - аргументирует эксперт. 

В преддверии выборов главный хлебокомбинат страны, где у государства есть свои акции, может удержать цены. А вот мелкие комбинаты непременно ощутят на себе кризис, - считает экономист.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу воздержался от ценовых прогнозов, но поспешил нас успокоить.

"РЕПОРТЕР: Этой осенью будет меньше пшеницы. Это как-то отразиться на росте цен на хлеб?
- Площадь с зерновыми, которая у нас есть, даже в ситуации когда урожай пострадает, достаточно чтобы полностью обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны".

Ранее и премьер Ион Кику говорил о тяжёлой ситуации в аграрном секторе: "Есть большая угроза для сельского хозяйства в этом году. Поэтому в эти дни у нас будет больше встреч с представителями сектора, чтобы оказать дополнительную помощь не столько аграрному сектору в целом, сколько для того, чтобы снизить риски для продовольственной безопасности страны."

Прошлой осенью в Молдове посеяли 317 тысяч гектаров пшеницы. Но, по словам аграриев, в часть посевов высохла. В некоторых местах вместо пшеницы пришлось посеять кукурузу.


 
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