Бывший вице-премьер: «Депутаты от оппозиции, манипулятивными методами занимаются политикой...

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Политика
Бывший вице-премьер Виктор Степанюк, бывший депутат, утверждает, что депутаты оппозиции и некоторые эксперты умышленно или по некомпетентности распространяют ложную информацию о молдо-российском Соглашении о займе.
«Любой студент, который изучал международное право, конституционное право, знает, что:
Ст.60 (1) Парламент является высшим представительным органом народа Республики Молдова и единственной законодательной властью государства», написал Степанюк в социальной сети.
По его словам, ратификацией Соглашения о займе между Республикой Молдова и Российской Федерацией, парламент, который является высшим представительным органом народа, никому не передал, ни одной иностранной власти свои суверенные полномочия и права.
«Это очевидно из текста Соглашения … Господа депутаты Сырбу, Литвиненко, о суверенности в литературе по специальности убедительно написал г-н профессор А. Арсени («Национальный суверенитет» от теоретического подхода к практическому исполнению», Александру Арсени, доктор права, лектор университета (ГУМ), REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT № 12, 2012)
В итоге: депутаты от оппозиции, манипулятивными методами занимаются политикой и предвыборной агитацией в то время, когда Молдова нуждается в решениях для преодоления социально-экономического кризиса », заключил Степанюк.
Андриана Кептине
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