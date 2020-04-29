Бывший вице-премьер: «Депутаты от оппозиции, манипулятивными методами занимаются политикой...

Бывший вице-премьер Виктор Степанюк, бывший депутат, утверждает, что депутаты оппозиции и некоторые эксперты умышленно или по некомпетентности распространяют ложную информацию о молдо-российском Соглашении о займе.

«Любой студент, который изучал международное право, конституционное право, знает, что:

Проверка возможностей договорных условий на основе теории договорного права не входит в компетенцию Конституционного суда. Эти условия, положения любого договора, любого Соглашения являются результатом переговоров сторон. Гражданский кодекс Республики Молдова не применяется к межгосударственным договорам, так как об этом утверждают депутаты Плынгэу, Литвиненко и другие. Для правового разрешения некоторых конфликтов и непониманий между сторонами в случае международных договоров применяется ст.66 Венской конвенции (1969), которая четко излагает механизм разрешения споров через Международный суд. (ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ ДОГОВОРОВ, заключенная в Вене 23 мая 1969 года (Опубликована в официальном издании Официального монитора «Международные договоры», том 4, стр. 53) «Подписанное соглашение покушается на национальную суверенность Республики Молдова»- утверждает депутат С.Сырбу. Утверждение является ошибочным и манипулятивным. Согласно ст.2 и 60 Конституции Республики Молдова, Ст.2 (1) Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией.

Ст.60 (1) Парламент является высшим представительным органом народа Республики Молдова и единственной законодательной властью государства», написал Степанюк в социальной сети.

По его словам, ратификацией Соглашения о займе между Республикой Молдова и Российской Федерацией, парламент, который является высшим представительным органом народа, никому не передал, ни одной иностранной власти свои суверенные полномочия и права.

«Это очевидно из текста Соглашения … Господа депутаты Сырбу, Литвиненко, о суверенности в литературе по специальности убедительно написал г-н профессор А. Арсени («Национальный суверенитет» от теоретического подхода к практическому исполнению», Александру Арсени, доктор права, лектор университета (ГУМ), REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT № 12, 2012)

В итоге: депутаты от оппозиции, манипулятивными методами занимаются политикой и предвыборной агитацией в то время, когда Молдова нуждается в решениях для преодоления социально-экономического кризиса », заключил Степанюк.

Андриана Кептине