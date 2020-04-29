Живые деньги сначала предложила Россия, потом подключились США и МВФ

Также Россия предоставила самолет для доставки гуманитарной помощи.

- Начинается спад эпидемии, хотя и медленно. И мы теперь подходим к тому, как люди будут возвращаться на работу, как будет запускаться экономика и откуда будем брать деньги. У нас есть четыре больших геополитических игрока. Это США – международные институты, МВФ и Северный банк. Европа со своими финансовыми институтами, РФ и Китайская народная республика.

Живые деньги первой предоставила именно Россия, хотя оппозиция пять месяцев говорила, что русские не дадут денег. Буквально через несколько часов включились МВФ и ВБ. И Европа, правда, пока только с заявлениями о 100 миллионах, для НПО. А для бюджета деньги только от России и МВФ, - пояснил Гайк Вартанян в эфире передачи на одном из телеканалов.

Автор: Михаил Генчу