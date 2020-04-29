Майя Санду: Нужно быть сплоченными, нашим общим противником является Игорь Додон

Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что будущий президент Республики Молдова должен быть честным человеком, человеком, защищающим интересы граждан и строящим государство с независимыми учреждениями. По мнению бывшего премьер-министра, Игорь Додон не соответствует ни одному из указанных качеств, а правые партии должны сплотиться на следующих президентских выборах.

„На правом фланге нужно быть сплоченными, осознавать, что нашим общим противником является Игорь Додон, он тот, кто значительно снижает шансы, шансы на то, чтобы эта страна стала хорошо жить. С этой точки зрения этот общий фронт необходим. Если сравнивать ситуацию этого года с ситуацией 2016 года, то риски кандидатов правого фланга не так велики. У ДПМ нет такого кандидата, как у Плахотнюка в 2016 году, которого он солидно поддерживал с помощью административных ресурсов, телевидения, денег, и был риск того, чтобы из оппозиции никто не попал во второй тур. Сейчас нет такой опасности, но мы должны знать, что Игорь Додон является противником, и мы должны избавить страну от него. Соответственно, наша кампания должна быть корректной, особенно в проевропейском сегменте, и иметь сообщения, которые бьют в коррупцию, в истинных коррупционерах, в тех, кто является врагом граждан”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Puterea A Patra” на телеканале N4.

На вопрос о том, какого президента должна иметь Республика Молдова, Майя Санду перечислила некоторые качества, которые, по ее мнению, не присущи нынешнему президенту Игорю Додону.

„Республике Молдова нужен честный президент, Игорь Додон не честный человек, мы это знаем. Республика Молдова нуждается в президенте, который отстаивает интересы своих граждан, Игорь Додон не такой человек. Он попал в ловушку и вынужден представлять интересы других стран. Нужен человек, который верит и знает, как построить сильное государство и институты государства, говоря о прокуратуре, органах юстиции, Нацбанке, все, что означает государство с независимыми и сильными учреждениями, чтобы начать решать проблемы граждан, вернуть доверие людей к этой стране. Сегодня доверие к государству Республика Молдова крайне мало, и это опасно”, - добавила Майя Санду.

В этом контексте Майя Санду отметила, что она человек, который никогда не крал и сделает все возможное, чтобы укрепить независимость учреждений.

„Я честный человек, никогда ничего не крала и никогда не буду этого делать, я человек, который верит в независимые институты и будет делать все возможное, чтобы участвовать в консолидации независимых институтов. Я независимый человек, у меня не было денег, чтобы финансировать мою политическую партию, мы пошли на прозрачное финансирование. Единственные, кто вправе требовать с нас - это граждане, те, кто поддержал нас финансово или своим голосованием, посредством их поощрения”, - отметила председатель ПДС.