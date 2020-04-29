Граждане Молдовы в США и Канаде домой могут вернуться чартерами, организованными другими государствами

Такая практика уже применялась. Министр иностранных дел Молдовы Олег Цуля утверждает, что некоторые граждане Молдовы, находящиеся в Соединенных Штатах и Канаде, могут вернуться в страну рейсами, организованными другими государствами, сообщает noi.md. По словам министра, у него были такие дискуссии с венгерским коллегой, который проявил готовность доставить граждан Молдовы из-за рубежа вместе с гражданами Венгрии, если он организует такие рейсы.

- Если они организуют специальный рейс для репатриации граждан из Канады или Соединенных Штатов Америки и будут места, которые могут быть предоставлены гражданам Молдовы, мы будем сотрудничать в этом отношении, чтобы предоставить эти возможности нашим гражданам, – заявил Цуля в эфире передачи Moldova în direct на телеканале Moldova 1.

В то же время министр говорит, что эта практика уже была применена. Несколько молдавских граждан вернулись из Дубая рейсом, организованным румынскими властями. Глава МИДЕИ сообщил, что обратился в Комиссию по чрезвычайным ситуациям с просьбой одобрить полеты из США и Канады для репатриации граждан Молдовы.

Олег Цуля отметил, что в последнее время количество обращений молдавских граждан из-за границы уменьшается в связи с тем, что некоторые государства постепенно начали снимать ограничения, введенные для борьбы с вирусом COVID-19.

ЛИДИЯ ТКАЧ