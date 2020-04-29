https://www.kp.md/daily/27123/4207373/

«Десятки тысяч, а-то и сотни потеряли работу в Молдове из-за коронавируса, сидят без зарплаты, голодают…». Первое желание – спасти знакомых, оказавшихся в страшной ситуации. И… никого. У всех трудно, но преодолимо. Никто не голодает. Никто не плачет. И знакомые знакомых тоже выживают. Одни продолжают работать в швейном цехе, другие переключились на торговлю онлайн (до этого – продавец в магазине бытовой техники), кто-то делает ремонт в квартире, покинутой хозяевами, в одиночку.

Еще одна знакомая продают свою продукцию через соцсети. А овощи и фрукты мне доставляют те, кто раньше торговал на рынке. Программисты вообще не заметили, чтобы что-то изменилось в работе. Журналисты стали «пахать» больше. А у фермеров и их работников и вовсе дел невпроворот. Знакомый повар также получает зарплату, не в прежнем объеме, но хватает - готовит еду на заказ. И даже те, кто пострадал в плане работы из-за карантина, стали что-то предлагать через соцсети – шить маски, делать «рыбу фиш», торты и т.п.

Кто же голодает?! Если пенсионеры так и получают свою пенсию, она даже выше стала. А почти треть всего работающего населения Молдовы – это бюджетники. Они продолжают трудиться (большинство из них) и все получают зарплату.

По данным Национального Бюро статистики (за 2019 год) 21 процент из почти 900 тысяч человек, у которых есть работа в Молдове, - это труженики сельского хозяйства. Они при работе и при зарплате. Из остальных работающих 7 процентов - в строительстве, без дела не сидят, строительные магазины не успевали заказы развозить, а сейчас и вовсе открыты, и там яблоку негде упасть. Работы стало меньше, но она есть.

14.7 процентов (из тех, кто не в аграрном секторе) – в промышленности, в том числе, в перерабатывающей – 12 процентов. Большая часть из них также продолжает работать, например, швейные цеха.

И самый большой сектор – сфера обслуживания. Если с продовольственными магазинами все понятно, то торговля на рынках, а также часть магазинов с промышленными товарами – да, приостановили свою деятельность на прежних местах. Многим продолжат платить зарплату или часть зарплаты. Многие начали выставлять товар в интернет. Как-то стараются крутиться.

Парикмахеры ушли в подполье, принимают на дому.

Сотрудники туристических компаний оказались в нелицеприятной ситуации, но работы у них много – перетасовка прежних договоренностей, переориентация и т.п. Многие также продолжают получать зарплату.

Конечно, пострадавшие есть. И есть семьи, которые ранее перебивались случайными заработками или не в состоянии от продажи продукции на рынке перейти на интернет-торговлю или обеспечить доставку продукции, - просто нет машины. Особенно тяжело многодетным семьям, инвалидам. Таким помогают.

Привозят продукты, моющие средства, даже игрушки и книги. Сейчас, к счастью, многие стремятся помогать, быть волонтерами. Та часть Молдовы, что не ноет и не стенает по соцсетям, объединилась. Кто-то деньги перечисляет, передает продукты и разные необходимые вещи волонтерам. Кто-то пошел в курьеры – развозит все это тем, кому, действительно, тяжело. В Кишиневе мэрия организовала группу из почти 400 волонтеров…

Нет никакого голодомора в Молдове из-за коронавируса. И не будет. В общем-то, все не так уж и плохо на самом деле.