Народ оголодал на самоизоляции: На паркингах Кишинева из автомобилей воруют… колбасу...

В последнее время за некоторыми жителями столицы, покупающими продукты, установилась почти профессиональная слежка.

Любопытный пост на своей страничке в Фэйсбуке опубликовал Виктор Аксентюк:

«Вчера ездили по магазинам. Сначала в "Pegas", а затем в N1 в Сан-сити на Пушкина! Приезжаем домой во двор. Разгружаемся. А "пегасовской" сумки со всем купленным нет! Мы с женой, как два ёжика в тумане, давай суетиться и рыскать по машине в поисках узелка. А его нет! Ну как так может быть? Мистика! Помню, как в багажник на крючок вешал! Закрались мутные сомнения!

Поехал, посмотрел записи с камер магазина N1. И вот на тебе: какой-то пацанчик с постоянным телефоном у уха, уверенно издалека идёт к машине. Стоит возле водительской двери минуту-другую... и открывает дверь! Садится за руль. Шарит по салону. Телефон от уха не убирает! Выходит из машины… и садится на заднее сиденье.. и там шарит.

Выходит, и спокойно открывает багажник. Всё там осматривает и забирает сумку с продуктами! Добросовестно закрывает машину под сигнализацию и спокойно с нашей колбасой уходит через всю парковку в своё "бандитское логово" делить добычу!

Я машину закрывал (видно на видео сложенные зеркала). В общем, будьте бдительными! А колбаса была зачётная! Видимо, второй урод ходил со мной по магазину, сканировал ключ и ретранслировал тому гаду у машины.

Что любопытно, так это то, что регистратор с лобовой не взял..ю а сумку с колбасой взял.. А пацанчик в маске и в перчатках! Изоляция!"

ЛИДИЯ ТКАЧ