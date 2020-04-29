Пенсии, зарплаты, пособия и социальная помощь будут выплачиваться вовремя

Выплата заработной платы, пенсий и других социальных выплат является приоритетной и будет осуществляться без задержек.

Несмотря на это, остается риск того, что некоторые политики заблокируют бюджетно-налоговые законы, на основе которых правительство финансирует эти расходы. Тем не менее, благодаря оперативной промульгации и публикации, эти законодательные акты вступили в силу в субботу, 25 апреля.

Таким образом, Министерству финансов удалось получить доступ к боле чем 4 млрд леев, выделенным МВФ, до того, как эти законы были заблокированы. Тем не менее по-прежнему существует риск не финансирования расходов, которые, в соответствии с поправками бюджета, должны были покрываться за счет средств государственного кредита, предоставленного Российской Федерацией.

В случае блокирования Конституционным судом этого финансирования, Правительство должно будет прийти в Парламент с проектом изменений, сократив более чем на 4 млрд леев расходы бюджета на поддержку национальной экономики, на создание рабочих мест для граждан, возвращающихся из-за границы, а также на некоторые социальные расходы и инвестиции.

Таким образом, если эти более 4 млрд леев (эквивалент российского кредита в 200 млн евро) не поступят в бюджет, Правительству придется отказаться от ремонта дорог (1,4 млрд леев), субсидирования процентов по кредитам для предприятий (90 млн леев), программы возмещения НДС для экономических агентов (1 млрд леев), выделения дополнительных средств для поддержки медицинской системы (около 600 млн леев), реализации мер, направленных на смягчение последствий засухи, а также от других расходов, необходимых для функционирования государства в условиях пандемического экономического кризиса, а также чрезвычайного положения в сельском хозяйстве.

Эти вопросы были обсуждены вчера представителями парламентского большинства. Они рассмотрели последние политические события и их влияние на граждан. Оценка рисков для бюджетной системы указывает на наличие многих факторов, свидетельствующих об опасности для способности бюджета финансировать расходы. В этой ситуации усилия Правительства по выявлению дополнительных источников финансирования внешнего дефицита должны поддерживаться, а не саботироваться.

{435804}Правящая коалиция высоко ценит и приветствует внешнюю помощь, предоставляемую нашей стране внешними партнерами: Международным валютным фондом, Европейским союзом, Всемирным банком, Российской Федерацией, Турцией. Кроме того, Кишинев благодарен за поддержку, объявленную сегодня Румынией, которую в течение 10 лет связывают с нашей страной отношения стратегического партнерства: в ближайшее время в Кишинев прибудет команда румынских врачей, а также маски, медикаменты и лекарства.

Представители коалиции обсудили также необходимость принятия посткризисных мер и действий, направленных на восстановление национальной экономики. Ослабление ограничений для граждан и возобновление экономической деятельности в некоторых секторах будут строго контролироваться властями. Стороны также рассмотрели возможные сценарии организации образовательного процесса в этом году.