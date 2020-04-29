Торгово-развлекательный комплекс Megapolis Mall выставлен на продажу за 165 млн. леев

Торгово-развлекательный комплекс Megapolis Mall выставляется на продажу с аукциона по стартовой цене 165 млн. леев. Как передает агентство «ИНФОТАГ», предел, до которого может понижаться цена на торгах, определен в 92,2 млн. леев, включая НДС.

Аукцион состоится 7 мая 2020 г. Общая площадь участка под строением Megapolis Mall составляет 9 717,7 квадратных метров, общая полезная площадь 31 931,8 кв. метров, а также прилегающий участок общей площадью 4,41 гектара.

Для участия в аукционе необходимо предоставить выписку из Государственного реестра юридических лиц, доверенность на право участия в аукционе, подтверждение оплаты задатка в размере 2% от первоначальной цены имущества и плату за участие – 5 тыс. леев для физических лиц и 10 тыс. леев для юридических лиц.

В случае регистрации одного участника продажа лота также возможна путем прямых переговоров.