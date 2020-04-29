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Интервью
Анна Кирица. Мы будем прорабатывать «парную» стратегию выхода из кризиса
29.04.2020

Интервью с Анной Кирица, директором стратегических проектов ATIC. Рубрика Be great together powered by Tekwill

Аня, привет. Хочу с твоей помощью развеять одну иллюзию. Много разговариваю с бизнесменами из разных отраслей и почти у всех мнение, что у кого-кого, а вот у ИТ-индустрии все «в шоколаде». «Айтишники» разъехались по домам, перешли на удаленную работу и горя не знают. Но ведь опрос, который недавно проводила Ассоциация ИТ-компаний, показал, что все не так уж гладко?

Смотри. Еще 6 апреля ATIC сделал опрос ИТ-компаний. Уже тогда было понятно, что более половины респондентов ожидают падение выручки в ближайшие 3-6 месяцев, как минимум, на 20 и более процентов. Причина – в отмене контрактов на ИТ-услуги от предприятий из пострадавших из-за кризиса отраслей.

Ну, это был опрос. Апрель заканчивается. Ситуация сейчас меняется еженедельно. Как ты ее сейчас оцениваешь, и как ее оценивают ИТ-компании, с которыми ты успела пообщаться?

Насчет того, что ситуация меняется на глазах – ты прав. Как начался год для ИТ-сектора? Прогнозы по росту. Где он ожидался больше всего? Во всех направлениях развития искусственного интеллекта, machine learning, data science, data mining, big data. Но началась пандемия COVID-19 и все кардинально изменилось. И в ИТ-индустрии в том числе.

То есть все падает? Ну, кроме Zoom и подобных направлений?

Скажем так, что есть два тренда. Тренд роста и тренд падения вслед за реальным сектором. Все-таки именно реальный сектор был основным покупателем услуг и сервисов ИТ.

Давай начнем с хорошего. С роста.

Нашла интересную свежую статистику. Об отраслях ИТ, которые взлетели как ракета в период COVID-19. Это «западная» статистика, не молдавская. Но о ней стоит сказать. Проекты в сфере телемедицины – рост 613%. Электронная подпись – 511%. WEB конференции, в том числе и Zoom, о котором ты упомянул, только на третьем месте, хотя 500% роста – это тоже космос. Больше 200% роста показывают услуги, связанные с антивирусной безопасностью, видео платформами и удаленной работой на офисных компьютерах, для тех отраслей, где сотрудник не может забрать рабочую машину домой по правилам безопасности. Большой рост и у вебинаров и чатов.

Интересно. Но это – не о молдавском рынке. Наши ИТ-компании таких сервисов не предоставляют.

Наши не предоставляют именно такие сервисы. Но подобные приложения наши компании разрабатывают, и достаточно успешно. Тем не менее, даже те, кто работают на экспорт услуг, все равно завязаны на реальный сектор, как на конечного потребителя. Остановка развития реальных секторов ведет к спаду и в ИТ-секторе.

А это значит падение выручки и прибыли?

Да.

Тогда что хорошего в этой ситуации делают Tekwill и Ассоциация ИТ-компаний? И что они могут сделать?

Если говорить о нашей первой реакции, то это была помощь, скорее, не ИТ – сектору. Нужно было решать самые острые проблемы, с которыми столкнулась наша страна. В первую очередь, это ряд решений, которые уже реализованы на волонтерских началах рядом ИТ-компаний и специалистов. Это решения в сфере дистанционного обучения, ведь домой ушли учиться школьники всех классов. Можно смело отметить такие инициативы, как studii.md, invat.online и другие. И это решения в сфере медицины, в том числе мониторинга людей, оказавшихся под наблюдением в самоизоляции. Ты писал об этом пару дней назад.

Ок. Стране помогаем. А самим себе? Ведь ИТ – отрасль точно не будет в числе отраслей, которым может помогать государство. Спасение «ИТ-утопающих» - дело рук самих «ИТ-утопающих».

Exactly. Какой мы видим оптимальный путь? Это путь кросс-решений с реальными секторами экономики.

Поясни…

Реальная экономика сейчас должна будет работать в условиях кризиса. Но это означает и усиленный поиск решений, которые могут принципиально снизить затраты, изменить структуру дистрибуции товаров и услуг, устранить лишние звенья между производителем и потребителем. Большинство таких решений невозможно реализовать без участия ИТ - компаний. Поэтому алгоритм действий мне видится таковым. Мы организуем отраслевые опросы по выявлению потребностей и возможностей для отраслевых ИТ-решений. Мы рассматриваем несколько секторов- FinTech, AgTech, Logistics, Retail, etc. Также мы рассматриваем, кто какие решения уже внедрил, и что можно адаптировать для различных отраслей. Мы инициируем привлечения и создание рабочих групп для решения  различных отраслевых трудностей в ведении бизнеса.   После этого ИТ-компании или ИТ - специалисты компаний, смогут помочь. Например, это могут быть маркетплейсы с абонентской платой или с платой за транзакции. Результат будет win-win. Реальный сектор начнет восстанавливаться, ИТ-компании начнут снова зарабатывать. Речь идет о решениях в сфере финансовых платежей, логистики, маркетплейсах, внедрении и применении цифровых процессов.

Попробую свое резюме. Задача создать новые, антикризисные, ИТ-решения для реальной экономики? Так?

Да. Уже есть первые примеры. Мы обсуждаем возникшие проблемы с другими проектами, которые финансируются донорами. Они нам помогают определить самые критичные задачи, а мы рассматриваем, как можно привлечь ИТ представителей для решения этих задач.

Тогда какой следующий конкретный шаг?

На этой неделе мы запускаем программу Startup Moldova.

Программа Startup Moldova намерена стимулировать экономический рост в Молдове путем обеспечения занятости посредством инноваций, расширения использования ИКТ и цифровых технологий, поддержки межотраслевого сотрудничества и сохранения или создания новых рабочих мест, которые с меньшей вероятностью будут переданы на аутсорсинг. По оценкам ОЭСР (Организации Экономического Сотрудничества и Развития): «представляющие 99% всех предприятий, обеспечивающие около 60% занятости и составляющие от 50% до 60% добавленной стоимости в регионе, малые предприятия являются ключевыми для обеспечения устойчивого и всестороннего экономического роста».  Постоянный послужной список инноваций и успеха может, в свою очередь, привлечь дополнительные инвестиции в последующих раундах.

Проект Tekwill будет служить в качестве посредника в привлечении и использовании других ресурсов, создании связей, финансировании программ, которые могут создать потенциал для привлечения начального финансирования для стартапов.

По сути, речь идет о «парной» стратегии выхода из кризиса – когда реальный сектор и ИТ-индустрия действуют в тесном партнерстве, которое обеспечивает внедрение необходимых инноваций для выхода из кризиса. 

Павел ЗИНГАН


 
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