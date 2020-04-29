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Здоровье
Коронавирус в Молдове – свежие данные на утро 29 апреля
29.04.2020

На утро 29 апреля в Молдове выявлено 3 638 случаев заболевания COVID-19.

Из них 428 случаев инфицирования зафиксировано на территории Приднестровья.

Число излечившихся пациентов превысило тысячу, и достигло цифры 1 114 человек. Только за вчерашний день были выписаны 139 пациентов.

218 человек находятся в тяжелом состоянии, из которых 26 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Лидером анти-рейтинга по количеству заболеваний остается Кишинев, в котором выявлено 1 097 случаев инфицирования коронавирусом.

Далее следуют:

Сороки - 252,

Штефан Водэ - 251,

Тирасполь - 251,

Глодяны - 174,

Кагул - 143,

Фэлешты - 134,

Единцы - 130,

Кэушаны - 117,

Оргеев - 110 и т.д.

За период пандемии скончались 107 человек, из них в Приднестровье - 20.

Автор: Михаил Генчу


 
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