Коронавирус в Молдове – свежие данные на утро 29 апреля

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Здоровье
На утро 29 апреля в Молдове выявлено 3 638 случаев заболевания COVID-19.
Из них 428 случаев инфицирования зафиксировано на территории Приднестровья.
Число излечившихся пациентов превысило тысячу, и достигло цифры 1 114 человек. Только за вчерашний день были выписаны 139 пациентов.
218 человек находятся в тяжелом состоянии, из которых 26 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Лидером анти-рейтинга по количеству заболеваний остается Кишинев, в котором выявлено 1 097 случаев инфицирования коронавирусом.
Далее следуют:
Сороки - 252,
Штефан Водэ - 251,
Тирасполь - 251,
Глодяны - 174,
Кагул - 143,
Фэлешты - 134,
Единцы - 130,
Кэушаны - 117,
Оргеев - 110 и т.д.
За период пандемии скончались 107 человек, из них в Приднестровье - 20.
Автор: Михаил Генчу
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