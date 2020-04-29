Спрос на цыплят упал, корма подорожали вдвое – у фермеров новые проблемы

Аграрии несут серьезные убытки из-за режима изоляции и карантина. Очень сильно упал спрос на цыплят, утят и гусят, что совершенно нетипично для весенней поры.

Помимо этого, резко выросла цена на корма, почти вдвое.

- Кукуруза подорожала с двух до четырех леев, фуражная пшеница с двух до четырех с половиной за килограмм. 20-килограммовый мешок готового корма стоил 120, сейчас 130 леев. Соя с шести леев подорожала до 13, - рассказывает фермер из Яловенского района Федор Ставилэ.

- Сегодня продала 60 утят и около 80 цыплят, это почти «ничто». Маршрутки не ездят, люди не могут приехать. Кормов мало, и дорогие. Пшеница стоила два с половиной лея, теперь четыре с половиной, - делится своими бедами Любовь Цуркану из Шолданешт.

Сергей Кэпэцинэ из села Ратуш Криулянского района вывел в инкубаторе две тысячи цыплят, и на этом решил остановиться:

- Мы уже почувствовали на себе рост цен. Дождей нет, корма будут очень дорогими. Такой цыпленок весит 700 - 800 граммов и стоит 32 лея, - пояснил фермер.

Покупателей отпугивает не только цена на свежевылупившуюся птицу – вопрос в том, как этих цыплят, гусят и утят вырастить, если корма подорожали вдвое? Пополнение в птичник встанет для крестьян в копеечку, и многие отказываются от мысли завести куриц или уток в этом году.

Двухмесячные цыплята продаются, в среднем, по 35 леев. Утята стоят 25 леев, а гусята - 40.

Те, кто все же рискнул приехать за молодняком, запланировав покупку 50 цыплят, с удивлением понимают, что денег может хватить всего на 30 штук, передает Publika.

Автор: Михаил Генчу