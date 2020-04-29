С четверга врачи смогут по-иному следить за больными коронавирусом, лечащимся на дому

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Здоровье
Врачи могут дистанционно следить за состоянием здоровья своих пациентов с лёгкой формой COVID-19.
Речь идет о пациента, которые проходят лечение на дому.
Теперь действует компьютерная программа CRM JIRA Software, доступная со среды во всех медучреждениях, подведомственных территориальным медицинским ассоциациям в муниципии Кишинёв, сообщает пресс-служба примэрии столицы.
Программа упростит процесс наблюдения за пациентами с лёгкой формой коронавируса. Территориальные медицинские ассоциации будут сообщать в Главное управление социальной помощи и здравоохранения о состоянии здоровья пациентов на основе данных, полученных с помощью платформы.
Подготовил Михаил Генчу
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