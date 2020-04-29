Майю Санду уличили в обмане

Экс-премьер позволила себе сказать неправду в эфире телепередачи. Дискуссия в телеэфире на N4 коснулась работы Конституционного суда, во время которой Майя Санду убежденно заявила:

— Никогда я не вмешивалась, не говорила с судьями и никогда этого делать не буду.

Но журналисты не поленились найти информацию о том, что 25 июня 2019 года Майя Санду посетила заседание Высшего совета магистратуры, будучи премьер-министром.

Напомним, что тогда она позволила себе довольно резкие высказывания в адрес представителей судебной системы Молдовы, раздавая указания, кто и как должен вести свою работу на местах.

— Вы должны начать реальную чистку судебной системы и вы знаете, что это значит. Это означает, что люди, которые принимали незаконные решения, должны уйти, а честные люди должны занять должности, потому что иначе мы не сможем работать в дальнейшем, — заявила тогда Санду.

В тот день Майя Санду позволила себе неоднозначное обращение к магистратам ВСМ, среди которых были четко обозначенные сроки изменения работы – не более трех недель.

Также, будучи на тот момент в должности премьер-министра, Санду сделала тогда вполне категоричное заявление, более похожее на условия, поставленные одной из главных судебных учреждений республики:

- Изменения произойдут в любом случае. Они (судьи – прим.ред.) должны для себя определить, хотят они участвовать в этих изменениях или нет, - заявила экс-премьер после посещения заседания Высшего совета магистратуры.

Автор: Михаил Генчу