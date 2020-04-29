Два человека умерли в Молдове от коронавируса в среду

В Молдове скончались еще два человека, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. Пациенты страдали от различных хронических заболеваний, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Речь идет о 82-летнем жителе Кишиневе, который был госпитализирован 17 апреля. Он страдал от сахарного диабета. 29 апреля скончалась 79-летняя жительница города Окница, которую положили в больницу 21 апреля. Женщина страдала от рака.

Количество случаев заражения среди врачебного персонала достигло 932 человек: 337 - медсестры и медбратья, 296 - работники вспомогательного персонала, 226 - врачи, 58 - фельдшеры, 14 - фармацевты и один парамедик.

На данный момент в Молдове зафиксировано 3638 случаев. Выздоровели 1114 пациентов.

Подготовил Михаил Генчу