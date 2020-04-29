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Американское влияние добралось до Конституционного суда Молдовы?
29.04.2020

Вскрыли интересные родственные связи. Автор телеграм-канала Lustratia предположил, что на члена Конституционного суда Сергея Цуркану может повлиять его родная сестра, работающая при посольстве США в Молдове.
— Его сестра Тамара Цуркан, будучи выпускницей американской образовательной программы FLEX-2009 и стипендиатом клуба Rotary (обучалась в Австралии), с момента возвращения на родину работает в посольстве США в Кишинёве (Department of Public Affairs).

Курирует так называемый «Американский Дом», где граждане США промывают мозги морально неокрепшим молдавским юношам и девушкам. Тамара им в этом старательно помогает, исполняя роль организатора и переводчика.

Не исключено, что таким же образом, через сестру, сотрудники американского посольства в погонах способствуют принятию Сергеем Цурканом тех или иных решений, направленных против интересов страны (пресловутый «российский кредит»), — говорится в сообщении канала.

Также в публикации сообщается о политическом бэкграунде судей Конституционного суда Республики Молдова, среди которых и занявший этот пост 30 июля 2019 г Сергей Цуркан.

Автор: Михаил Генчу


 
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