Американское влияние добралось до Конституционного суда Молдовы?

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Вскрыли интересные родственные связи. Автор телеграм-канала Lustratia предположил, что на члена Конституционного суда Сергея Цуркану может повлиять его родная сестра, работающая при посольстве США в Молдове.
Курирует так называемый «Американский Дом», где граждане США промывают мозги морально неокрепшим молдавским юношам и девушкам. Тамара им в этом старательно помогает, исполняя роль организатора и переводчика.
Не исключено, что таким же образом, через сестру, сотрудники американского посольства в погонах способствуют принятию Сергеем Цурканом тех или иных решений, направленных против интересов страны (пресловутый «российский кредит»), — говорится в сообщении канала.
Также в публикации сообщается о политическом бэкграунде судей Конституционного суда Республики Молдова, среди которых и занявший этот пост 30 июля 2019 г Сергей Цуркан.
Автор: Михаил Генчу
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