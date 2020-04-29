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Протест, организованный Ренато Усатым в Кишиневе, провалился
29.04.2020

Мэр Бельц смог привлечь для участия в акции около 20 человек, включая журналистов и полицейских в штатском. Усатый призвал людей собраться у памятника Штефану чел Маре, чтобы высказать свое недовольство штрафами, применяемыми во время чрезвычайного положения по отношению к нарушителям.

Одним из инициаторов акции протеста стал и бывший коммунист Павел Григорчук – известный своим эксцентричным поведением. Среди участников можно было увидеть и адвоката Вячеслава Платона Эдуарда Руденко.

Протест, организованный Ренато Усатым в Кишиневе, провалился

Протест, организованный Ренато Усатым в Кишиневе, провалился

Лидер формирования «Наша партия» прибыл к месту с опозданием и в сопровождении телохранителей. Сделав несколько заявлений о том, что это только начало, а митинги продолжатся, он покинул акцию протеста.


 
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