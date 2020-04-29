Швеция и ООН-женщины предоставили Молдове 28 тысяч защитных костюмов

Страна ведет борьбу с коронавирусом. Вторая партия помощи в виде 28 тысяч защитных костюмов, стоимостью около 174 тысяч долларов, была передана 36 территориальным структурам социальной помощи со всей страны через Структуру Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины), при финансовой поддержке со стороны Швеции.

Предоставленные средства защиты призваны поддержать усилия Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по обеспечению персонала системы социальной помощи первой линии, который оказывает услуги уязвимым категориям населения во время пандемии COVID-19.Система социальной помощи работает даже во время карантина, а социальные работники и помощники должны оказывать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении, на местном и районном уровне, посещать семьи, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, оказывать поддержку в разрешении проблем, возникших по причине безработицы, а также в разрешении финансовых, социальных и эмоциональных проблем. Вот почему важно должным образом экипировать персонал первой линии в системе социальной помощи.

Эта поддержка в размере 174 тысяч долларов дополняет партию дезинфицирующих средств, перчаток и масок, которую предоставили системе социальной помощи две недели назад общими усилиями ООН-Женщины в Молдове и Швеция по запросу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

- Эта помощь в виде средств индивидуальной защиты предназначена для специалистов, работающих на первой линии в этот сложный для Республики Молдова период. Пандемия в особенности негативно сказывается и на самых уязвимых группах граждан, таких как жертвы насилия, пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями. Благодаря этим средствам защиты, мы обеспечим безопасность сотрудниц и сотрудников территориальных структур социальной помощи, которые сейчас работают на первой линии помощи этим уязвимым группам граждан, - сказала Виорика ДУМБРЭВЯНУ, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова.

Более того, средства защиты из обеих партий были приобретены у местных производителей, чтобы поддержать местный бизнес в условиях кризиса, вызванного последствиями вспышки COVID-19. Таким образом, ООН-женщины и Швеция продолжают оказывать поддержку женщинам в бизнесе и работающим женщинам, приобретая товары и услуги у производителей из Республики Молдова.

Посол Швеции в Республике Молдова, Анна Либерг, заявила:

- Мы рады, что можем дополнить усилия Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по обеспечению персонала структур социальной помощи средствами индивидуальной защиты. Я также рада, что мы смогли поддержать и местных производителей, приобретая эти средства на местном рынке, произведенные молдавскими компаниями. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям мы сможем обеспечить необходимыми защитными средствами персонал первой линии, ежедневно работающий с уязвимыми группами и жертвами домашнего насилия.

- Мы, партнеры, солидарны с Правительством Республики Молдова в обеспечении необходимых мер по защите персонала служб социальной помощи, и медицинского персонала для эффективной борьбы с пандемией и, в частности, обеспечению поддержки женщинам и другим уязвимым группам. Факты свидетельствуют о том, что не заявляется о всех случаях насилия над женщинами, а также о недостаточной доступности социальных услуг для наиболее уязвимых групп граждан, таких как люди с ограниченными возможностями. И наша роль как партнеров заключается в том, чтобы убедиться, что о случаях насилия заявляют и что обеспечена доступность социальных услуг для женщин, переживших насилие, и для других уязвимых групп, - добавил Петерсон МАГООЛА, временный представитель ООН-Женщины в Молдове.

В начале апреля 2020 г. ООН-Женщины в Молдове и Швеция внесли свой вклад в усилия Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальной коалиции "Жизнь без насилия в семье", обеспечив гигиеническими средствами и продуктами женщин из 15 центров размещения и государственных специализированных учреждений в различных регионах страны.

Общая сумма помощи, оказанной в борьбе против пандемии COVID-19 через ОНН-Женщины при финансовой поддержке Швеции, на сегодняшний день составляет 215 тысяч долларов.

Учреждения ООН в Молдове оказывают поддержку национальному реагированию на пандемию посредством скоординированных действий, цель которых - защитить людей, в особенности наиболее уязвимых, а также нарастить потенциал национальной системы в различных сферах.

Автор: Михаил Генчу