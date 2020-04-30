Президент подтвердил, что все обладатели патентов получат пособия по безработице

Государство соблюдает свои обязательства. Игорь Додон подтвердил, что все обладатели трудовых патентов получат положенные компенсации, установленные в размере 2775 леев за месяц "простоя". Об этом глава государства объявил в ходе брифинга для прессы:

- Мы договорились с премьер-министром, и выступаем с инициативой, чтобы обладатели патентов, которые в этот период не работают, так как рынки закрыты, могли запросить пособие по безработице, размер которого составляет 2775 леев.

Это была ваша просьба, уважаемые граждане, работающие на основании патентов. Скорее всего, сегодня комиссия по ЧС примет соответствующее решение, и вы сможете получить это пособие, - приводит слова главы государства АиФ.

Автор: Михаил Генчу