Еще одна напасть в Молдове - засуха

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Экономика
В правительстве в среду прошло расширенное заседание из-за беспрецедентной гидрологической засухи в центре и на юге Молдовы.
Глава Минсельхоза Ион Пержу сообщил, что есть ряд хозяйств, которые засуха не затронула в полной мере, но большинство посевов и плантаций сильно пострадали из-за длительного отсутствия осадков.
Директор Института по исследованию полевых культур "Селекция" Борис Болбочан отметил, что ситуация с гидрологической засухой в стране отличается из года в год.
Усугубили положение бесснежная зима и не менее засушливая весна, а особо пострадают от нехватки влаги подсолнечник и кукуруза.
@SM
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