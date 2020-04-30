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Экономика
Еще одна напасть в Молдове - засуха
30.04.2020

В правительстве  в среду прошло расширенное заседание из-за беспрецедентной гидрологической засухи в центре и на юге Молдовы.

Глава Минсельхоза Ион Пержу сообщил, что есть ряд хозяйств, которые засуха не затронула в полной мере, но большинство посевов и плантаций сильно пострадали из-за длительного отсутствия осадков. 

Директор Института по исследованию полевых культур "Селекция" Борис Болбочан отметил, что ситуация с гидрологической засухой в стране отличается из года в год. 

Усугубили положение бесснежная зима и не менее засушливая весна, а особо пострадают от нехватки влаги подсолнечник и кукуруза.

@SM


 
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