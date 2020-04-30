Итоги обысков в Нацбанке Молдовы

Прокуроры изъяли ряд документов, имеющих отношение к расследованию дела о банковской краже. Правда, что именно за документацию "взяли почитать" следственные органы, не уточняется.

В начале марта по этому делу задержали шестерых человек. Речь идет о бывших и действующих представителях руководства Нацбанка. Среди них и экс-глава структуры Дорин Дрэгуцану. Им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

На данный момент большинство из этих задержанных помещены под домашний арест. А вот один из нынешних вице-председателей Нацбнка, который также проходит по этому делу, находится под подпиской о невыезде. Он сотрудничает со следствием и сделал ряд заявлений.

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