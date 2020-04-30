Ионицэ: Молдову ожидает самый большой бюджетный дефицит в ее истории

Молдову ожидает самый большой бюджетный дефицит в ее истории. Как передает "ИНФОТАГ", такого мнения придерживается экономический эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Он отметил в социальных сетях, давая пояснения насчет российского кредита, что еще в прошлом году "высказывал обеспокоенность тем, что в бюджете-2020 "предусматривалось покрытие 10 млрд. леев за счет грантов и кредитов".

"С учетом пандемии в бюджете еще минус 7 млрд. леев доходов и плюс 2 млрд. расходов. В целом бюджетная дыра увеличилась еще на 9 млрд. леев. В настоящее время доходы бюджета оцениваются в 34,5 млрд. леев, а расходы - в 53,5 млрд. леев. Так что предполагается самая большая бюджетная дыра в истории Молдовы", - отметил Ионицэ.

По его словам, "эта дыра в 19 млрд. леев может быть покрыта за счет грантов, внутренних и внешних займов".

"Правительство продолжает оставаться в изоляции на международном уровне и не может полагаться на гранты. Так что будет опираться только на кредиты. Что печально. Ожидаемые внешние займы оцениваются в 14 млрд. леев. И российский кредит является лишь одним из решений, но при условии соблюдения национальных интересов, законодательства и Конституции", - считает он.

При этом эксперт подчеркнул, что "в нынешнем виде кредитное соглашение имеет большую проблему": "Это связано с пунктом 7.2 Соглашения, который предусматривает возможность превращения задолженности частных компаний в государственный долг".