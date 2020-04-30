Кику: В случае анулирования соглашения о российском кредите мы эти деньги не найдем в другом месте

Премьер-министр Ион Кику заявил, что если кредитное соглашение с Россией будет отменено, правительство вынуждено будет приостановить реализацию ряда проектов. Как передает "ИНФОТАГ", об этом он сказал в среду в ходе заседания кабинета министров, которое транслировалось в режиме on-line.

"В случае, если Конституционный суд аннулирует кредитное Соглашение с Российской Федерацией, правительство будет вынуждено вновь вносить поправки в закон о госбюджете на этот года. Мы вынуждены будем отказаться от финансирования ряда проектов по развитию инфраструктуры и ремонту дорог, а также свернуть некоторые программы по поддержке бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - подчеркнул Кику.

По его словам, в случае отмены соглашения правительство не сможет профинансировать расходы на сумму в 4 млрд. леев (200 млн. евро), из которых 1,4 млрд. леев (70 млрд. леев) на ремонт дорог в 900 селах, Программу возмещения НДС пострадавшим от кризиса экономическим агентам - 1 млрд. леев (50 млн. евро) и Программы субсидирования процентной ставки по кредитам - 1,6 млрд. леев (80 млн).

"Подчеркиваю, что все спекуляции по поводу некоторых пунктов кредитного соглашения носят лишь политический или геополитический характер. Некоторые политические силы намерено спекулируют в надежде лишить правительство возможности профинансировать приоритетные расходы", - сказал премьер.

Он выразил надежду, что соглашение вступит в силу и правительство сможет выполнить все свои обязательства.

"Но люди должны знать, что в случае отмены этого документа, мы эти деньги не сможем найти в другом месте, а ответственность будет лежать на тех, кто занимается политическими играми в ущерб интересам страны и народа", - подчеркнул Кику.

Конституционный суд назначил рассмотрение запросов депутатов по поводу кредитного соглашения с Россией, на 7 мая.