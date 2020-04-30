Шок в Молдове: пока мама была дома 14-летняя школьница покончила с собой

Девочка вела себя как обычно, неизвестно, что заставило ее пойти на такой шаг.

Трагедия произошла сегодня днем, 29 апреля, в селе Васиены Яловенского района. В три часа дня местная жительница обнаружила безжизненное тело 14-летней дочери в пристройке у дома.

- Нам позвонили в 15.20, - рассказала "Комсомолке" пресс-секретарь районного инспектората полиции Сильвия Ветку. - Девочка была мертва. Это самоубийство. Предсмертной записки полицейские пока не обнаружили, ищем, может, в соцсетях девочка что-то писала. Она вела себя, как обычно. С матерью мы пока поговорить не смогли, она до сих пор находится в шоке.

Отец девочки сейчас находится на заработках за границей, в семье еще есть двухлетний мальчик.

ЛЕОНИД РЯБКОВ