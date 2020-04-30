Операторы не тестируют и не эксплуатируют сети 5G в Молдове, нет никакой связи с пандемией

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий заявило, что в настоящее время операторы не имеют разрешительных документов и не проводят испытания и эксплуатацию сетей и оборудования 5G на территории Республики Молдова. Пояснения приводятся в контексте „ложных новостей о тестировании технологии 5G на территории страны”, отметило учреждение в пресс-релизе, цитируемом IPN.

НАРЭКИТ выдало лицензии на использование радиочастот в целях предоставления сетей и услуг мобильных наземных электронных коммуникаций общего пользования на основе технологий 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE).

Что касается технологии последнего поколения 5G, то основными полосами для этой технологии являются 700 МГц, 3400–3800 МГц и 24,25–27,5 ГГц. НАРЭКИТ отметило, что оно не выдало никакой лицензии на право использования таких частот.

„В 2019 году некоторые операторы впервые представили на публичных мероприятиях преимущества и возможности новой технологии. В настоящее время операторы не имеют разрешительных документов НАРЭКИТ и не проводят испытания и эксплуатацию сетей и оборудования 5G на территории Республики Молдова”, - говорится в пресс-релизе.

В информационной записке Национальное агентство общественного здравоохранения опровергает информацию, появляющуюся в публичном пространстве, которая указывает на связь между внедрением технологий нового поколения 5G и развитием пандемии COVID-19. „Эволюция пандемии полностью независима от технологии 5G, а распространяемые в социальных сетях заявления и сообщения о предполагаемой связи между COVID-19 и технологией 5G являются дезинформацией для поддержания состояния растерянности и паники, которая является вредной и распространенной так же быстро, как и новый коронавирус”, заявило НАОЗ.

Офис Всемирной организации здравоохранения в Республике Молдова также отмечает в своем посте на Facebook, что „вирусы не могут передаваться по радиоволнам или сетям мобильных телефонов. COVID-19 распространился также и в страны, где сеть 5G не установлена”.