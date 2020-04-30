Гырбу: Риск банкротства малого и среднего бизнеса крайне велик, а последствия - катастрофичны

Риск банкротства предприятий малого и среднего бизнеса на местном уровне крайне велик, а последствия - катастрофичны. Как передает "ИНФОТАГ", такого мнения придерживается эксперт Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорел Гырбу.

В аналитическом материале, опубликованном на сайте организации, он отметил, что "производителю негде реализовывать товар, а местный бизнес находится под угрозой".

"Сельскохозяйственный сектор чувствителен к переменам и дает разные результаты в зависимости от календарного периода. Во втором и третьем кварталах объем добавленной стоимости сектора традиционно находится на самом высоком уровне. В этом контексте, мы должны помнить, что около половины активной рабочей силы в сельской местности работает в аграрном секторе. Таким образом, каждый второй сельский житель пострадает, если увеличится число банкротств, вызванных как пандемией, так и ограничительными мерами, принимаемыми правительством", - считает эксперт.

По его словам, "у исполнительной власти есть возможность выработать более точечные подходы и не полностью блокировать экономическую деятельность на местном уровне, потому что, если нет возможности предоставить реальную финансовую поддержку бизнес-среде, правительство должно дать людям возможность самим разобраться с ситуацией".

"Правительству следует быть гибким относительно способов ведения бизнеса - скопления большого количества людей. Но заключенные контракты должны исполняться на местном уровне. Ситуация очень плохая. Надеюсь, правительство осознает это и мы увидим сокращение числа ограничений, которые применяются в стране, особенно на уровне сельских населенных пунктов", - отметил эксперт.