Три компании перешли от пошива автомобильных чехлов к производству средств индивидуальной защиты

Три компании из автомобильного сектора решили перепрофилировать свою деятельность, от производства чехлов для автотранспорта до изготовления защитного оборудования, масок, комбинезонов и козырьков, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства экономики и инфраструктуры.

Первой компанией, которая смогла перепрофилироваться, это „Confezioni Andrea MDV SRL” из мун. Сорока. Завод с итальянским капиталом насчитывает более 800 сотрудников и владеет парком производственного оборудования. В период карантина компания производит ежедневно более 5700 комбинезонов для медицинских учреждений страны, и обеспечивает более 320 рабочих мест.

Другой компанией является „APM Automotive Protection SRL” из города Бричень. В компании с словацко-немецким капиталом работают более 280 человек. В период карантина там еженедельно производятся более 3000 комбинезонов и обеспечивается 40 рабочих мест.

Компания „ConTeyor SRL” с польским капиталом из Каушанского района, специализирующаяся на производстве чехлов для контейнеров, используемых при транспортировке автозапчастей, изменила производственную линию и производит защитные козырьки и маски.

„В этот период важно снабжение санитарными материалами. Мы поощряем и поддерживаем компании, которые вносят вклад в оснащение необходимым защитным оборудованием”, - уточнил министр Серджиу Райлян.