30 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Три компании перешли от пошива автомобильных чехлов к производству средств индивидуальной защиты
30.04.2020

Три компании из автомобильного сектора решили перепрофилировать свою деятельность, от производства чехлов для автотранспорта до изготовления защитного оборудования, масок, комбинезонов и козырьков, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства экономики и инфраструктуры.

Первой компанией, которая смогла перепрофилироваться, это „Confezioni Andrea MDV SRL” из мун. Сорока. Завод с итальянским капиталом насчитывает более 800 сотрудников и владеет парком производственного оборудования. В период карантина компания производит ежедневно более 5700 комбинезонов для медицинских учреждений страны, и обеспечивает более 320 рабочих мест.

Другой компанией является „APM Automotive Protection SRL” из города Бричень. В компании с словацко-немецким капиталом работают более 280 человек. В период карантина там еженедельно производятся более 3000 комбинезонов и обеспечивается 40 рабочих мест.

Компания „ConTeyor SRL” с польским капиталом из Каушанского района, специализирующаяся на производстве чехлов для контейнеров, используемых при транспортировке автозапчастей, изменила производственную линию и производит защитные козырьки и маски.

„В этот период важно снабжение санитарными материалами. Мы поощряем и поддерживаем компании, которые вносят вклад в оснащение необходимым защитным оборудованием”, - уточнил министр Серджиу Райлян.


 
Количество просмотров:
66
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.