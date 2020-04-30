Подпольная парикмахерская в Кишиневе: К нам ходят и министры, и бизнесмены...

Корреспондент "Комсомолки" воспользовался услугами нелегальной парикмахерской, где стригуются высокие чины силовых структур.

Позвонил друг:

- Ты не знаешь, где можно постричься?

Я знал. У меня есть знакомая парикмахерша, у которой я стригусь последние, наверное, лет десять. За время карантина я уже наведывался к ней. Приходил домой, так как салон по причине режима ЧП закрыт. Накануне опять пришел к ней.

Как всегда, разговорились.

- Работы меньше не стало, - говорит Владислава, подстригая кончики волос на моей заросшей шевелюре. - В пятницу и субботу перед Пасхой я вообще не поднимала трубку, столько звонков было!

Владислава живет в частном доме. Я позвонил ей и мы определили время. Пока она меня стригла, на улице в автомобиле ждал своей очереди дедушка с двумя внуками.

- Ты бы видел, какие машины приезжают! - горделиво рассказывает моя парикмахерша. - А люди какие! Несколько дней назад трех полковников стригла - из МВД, таможни и одного пограничника... Министр был на днях, один известный бизнесмен.

- Эти люди должны первыми соблюдать закон! - пытаюсь я встать на сторону того самого закона.

- Но они же не могут ходить обросшими, - оправдывает полковников Владислава. - Они должны выглядеть опрятными и аккуратными. У них же служба!

Промолчал. Наверное, она права. ну не может же целый полковник ходить с патлами, даже если на улице карантин. Но если защитник закона и блюститель порядка сам же его нарушает, то какое он имеет право требовать его соблюдения от нас, рядовых граждан?

Расплатился, Владислава на дому берет меньше денег за стрижку, категорически отказывается от обычной, "салонной" суммы. Вышел на улицу, везде весна, сирень. Людей полно, куча малышни резвится на улице, отец учит мелкого кататься на двухколесном велосипеде. Будто и нет никакого карантина и коронавируса. А он есть и никуда пока не уходит.

Между прочим, Молдова по количеству больных - на третьем месте в СНГ после Беларуси и Украины. Красота требует жертв?

ЛЕОНИД РЯБКОВ