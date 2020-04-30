30 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ион Кику провел онлайн-заседание с руководством аграрного сектора
30.04.2020

Во время заседания Кику интересовало мнение специалистов о том, какая на сегодняшний день сложилась ситуация в сельском хозяйстве.

Руководитель Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция» Борис Боинчан заявил, что «ситуация отличается от случая к случаю». Перед нынешней засухой была теплая и бесснежная зима, что сказалось на многих культурах.

Никанор Бузовой, фермер из Унгенского района, также рассказал, что есть серьезные проблемы и что если в ближайшем будущем пройдут дожди, то сохранится лишь 50% ожидаемого урожая. 

Министерство сельского хозяйства предложило провести оценку сегодняшнего состояния земельных участков в каждом районе и в каждом хозяйстве.

@VM


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.