Ион Кику провел онлайн-заседание с руководством аграрного сектора

Во время заседания Кику интересовало мнение специалистов о том, какая на сегодняшний день сложилась ситуация в сельском хозяйстве.

Руководитель Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция» Борис Боинчан заявил, что «ситуация отличается от случая к случаю». Перед нынешней засухой была теплая и бесснежная зима, что сказалось на многих культурах.

Никанор Бузовой, фермер из Унгенского района, также рассказал, что есть серьезные проблемы и что если в ближайшем будущем пройдут дожди, то сохранится лишь 50% ожидаемого урожая.

Министерство сельского хозяйства предложило провести оценку сегодняшнего состояния земельных участков в каждом районе и в каждом хозяйстве.

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