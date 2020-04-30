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Общество
Yandex.Taxi поддержит в Молдове партнеров и их водителей, пострадавших от коронавируса
30.04.2020

Сервис Yandex.Taxi расширяет географию специальной программы для партнеров, водители которых пострадали от коронавируса. Сегодня она стала доступна в Молдове. Общий объём выделенных на эту программу средств в странах, где работает сервис — более 6 миллионов евро.

Программа предусматривает повышенные выплаты водителям, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Она распространяется на всех, кто работает с сервисом регулярно и выполняет определенное количество заказов в день.

Размер финансовой поддержки зависит от истории выполненных заказов, в день он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина.​​

Чтобы подать заявку на участие в программе, водителю необходимо обратиться в службу поддержки Yandex.Taxi через свое водительское приложение, указать, что случилось, и прислать фото подтверждающих документов. Yandex.Taxi запустилось в Молдове в 2017 году. Сейчас сервис доступен в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль.

 


 
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