Лидер «платформы ДА» Андрей Нэстасе надеется, что Майя Санду поддержит его кандидатуру на выборах Президента

Председатель партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе надеется, что лидер партии PAS Майя Санду поддержит его кандидатуру на выборах президента. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил накануне в эфире телеканала JurnalTV.

«Я отказался от участия в президентских выборах в 2016 году, уступив г-же Санду. Согласно опросам, моя позиция была лучше, у меня было больше шансов, я хотел баллотироваться и победить. Майя Санду прекрасно бы подошла на пост премьер-министра. Но она захотела баллотироваться, идти до конца. И я уступил», - сказал Андрей Нэстасе.

По его словам, Майя Санду пообещала, что она поддержит кандидата ППДП на следующих президентских выборах».

«Я все еще жду, что госпожа Санду сдержит свое слово, как я сделал это в 2016 году. Для меня очень важно держать данные обещания не только среди политиков, но и среди людей», - заявил лидер «Платформы DA».

При этом, он признал, что в последнее время с Майей Санду не встречается, и вопрос об участии в выборах президента с ней не обсуждал.

Нэстасе первым объявил, что будет баллотироваться на пост президента. Официальное решение по этому поводу партия приняла 1 марта. После этого, Майя Санду заявила, что она поддержала кандидатуру Нэстасе на пост примара Кишинева, но на президентских выборах будет баллотироваться и не намерена отказаться в пользу Нэстасе. По ее словам, она готова будет поддержать его, если Нэстасе выйдет во второй тур с кем-то из кандидатов от левых партий.