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Политика
План по выходу из карантина в Приднестровье ещё будет корректироваться
30.04.2020

На совещании Оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19 было отмечено, что предложенный план по выходу Приднестровья из жёсткого карантина будет корректироваться в зависимости от обстоятельств.

А именно от динамики снижения распространения коронавируса в стран.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Вадим Красносельский озвучил ряд предложений, которые будут рассмотрены сегодня в ходе рабочего совещания. Также уделили внимание и теме предстоящих майских праздников, отметив, что в этот период велик риск новых заражений.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.


 
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