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Если госчиновников отправить в отпуск без содержания, государство сможет год выплачивать все пенсии.
30.04.2020

     В 8 миллионов леев ежегодно обходится государству председатель Нацбанка и его заместители.

     Глава НБМ Октавиан Армашу получает в год 1 914 196 леев. Его первый заместитель Владимир Мунтяну получил в прошлом году 1 667 974 леев. А вице-председатель НБМ Кристина Харя 1 417 380 леев. Еще один вице-председатель Аурелиу Чинчлей получил 1 839 685 леев. Еще один вице-председатель декларацию не опубликовал, но в 2018 году его зарплата составила 1 176 487 леев.
    А еще у нас есть национальная комиссия по финансовому рынку. Чем она занимается мало кто знает, но ее председатель Сергей Кицану получил 1 529 889 леев за прошлый год.
     На этом фоне генеральный директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ получает всего 829 000 леев в год. Его коллеги по госструктуре директора Октавиан Калмык 760 000 леев, а другой директор Штефан Крянгэ – 780 000 леев.
     Глава государственного предприятия MOLDATSA получил 1 167 334 леев.
     Глава Национального агентство по регламентированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Октавиан Рэу получил 870 765 леев в год.
     Этот список можно продолжить. При этом судя по ситуации в нашей стране толку от их деятельности немного. Может действительно стоит их на время пандемии отправить в неоплачиваемый отпуск? Жители страны этого даже не заметят. А бюджет сэкономит миллионы леев. Аккурат хватит год пенсию выплачивать.

@MV


 
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