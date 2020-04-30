Главная Если госчиновников отправить в отпуск без содержания, государство сможет год выплачивать все пенсии. В 8 миллионов леев ежегодно обходится государству председатель Нацбанка и его заместители. Глава НБМ Октавиан Армашу получает в год 1 914 196 леев. Его первый заместитель Владимир Мунтяну получил в прошлом году 1 667 974 леев. А вице-председатель НБМ Кристина Харя 1 417 380 леев. Еще один вице-председатель Аурелиу Чинчлей получил 1 839 685 леев. Еще один вице-председатель декларацию не опубликовал, но в 2018 году его зарплата составила 1 176 487 леев.

А еще у нас есть национальная комиссия по финансовому рынку. Чем она занимается мало кто знает, но ее председатель Сергей Кицану получил 1 529 889 леев за прошлый год.

На этом фоне генеральный директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ получает всего 829 000 леев в год. Его коллеги по госструктуре директора Октавиан Калмык 760 000 леев, а другой директор Штефан Крянгэ – 780 000 леев.

Глава государственного предприятия MOLDATSA получил 1 167 334 леев.

Глава Национального агентство по регламентированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Октавиан Рэу получил 870 765 леев в год.

Этот список можно продолжить. При этом судя по ситуации в нашей стране толку от их деятельности немного. Может действительно стоит их на время пандемии отправить в неоплачиваемый отпуск? Жители страны этого даже не заметят. А бюджет сэкономит миллионы леев. Аккурат хватит год пенсию выплачивать. @MV

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 119 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости