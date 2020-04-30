Конституционный суд РМ: Кто четвёртый?

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В состав конституционного суда входят шесть судей, а решения принимаются большинством (т.е. проголосовать должны минимум четыре судьи). Так вот проведя краткий анализ работы нового состава КС, мы выделили три решения, которые по своей сути выгодны одной политической силе.
Во всех этих ситуациях, всегда был четвёртый судья, благодаря голосу которого все эти решения принимались. При этом, ни один судья от так называемой оппозиции (Люба Шова, Доминика Маноле, Николае Рошка) не выступили с отдельным мнением (кроме избрания Цуркана), тем самым продемонстрировав полное согласие с этими решениями. Кому эти решения были выгодны, уж тут судите сами. Однако очевидно, что ради тёплого кресла, некоторые судьи позабыли о принципах и объективности.
Мы же с сожалением констатируем, что для удовлетворения своих амбиции, молдавские политики поочередно используют ресурсы прокуратуры, КС или же оба рычага вместе.
Ну а самое печальное, что все эти амбиции ещё ни разу не совпали с интересами государства или на худой конец народа, в этом государстве проживающем.
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