Конституционный суд РМ: Кто четвёртый?

В состав конституционного суда входят шесть судей, а решения принимаются большинством (т.е. проголосовать должны минимум четыре судьи). Так вот проведя краткий анализ работы нового состава КС, мы выделили три решения, которые по своей сути выгодны одной политической силе.

Голосование за назначение В. Цуркана председателем суда. Это вызвало тогда скандал в обществе, а общественность так и не смогла понять, как при утверждении трех судей что они за него не голосовали, он был избран голосами четырёх. Тогда многие сказали, что четвёртым как раз и была Доминика Маноле, которая пыталась это опровергнуть. Кому было выгодно назначение Цуркана, наверняка все знают. Решение о неконституционности требования в 5000 подписей при регистрации партии. Решение конечно правильное и давно необходимое, так как старое требование использовалось часто для политического шантажа. При этом оно совпало с острым желанием одного молодого экс-социалиста создать свою партию левого толка. Решение о том, что судьи КС имеют пожизненный иммунитет. Свои решением, судьи буквально освободили от ответственности бывший состав КС, который своими решениями буквально создал ситуация двоевластия в стране в начале лета 2019 года. И за чем нынешний состав поспешил обезопасить себя наперёд?

Во всех этих ситуациях, всегда был четвёртый судья, благодаря голосу которого все эти решения принимались. При этом, ни один судья от так называемой оппозиции (Люба Шова, Доминика Маноле, Николае Рошка) не выступили с отдельным мнением (кроме избрания Цуркана), тем самым продемонстрировав полное согласие с этими решениями. Кому эти решения были выгодны, уж тут судите сами. Однако очевидно, что ради тёплого кресла, некоторые судьи позабыли о принципах и объективности.

Мы же с сожалением констатируем, что для удовлетворения своих амбиции, молдавские политики поочередно используют ресурсы прокуратуры, КС или же оба рычага вместе.

Ну а самое печальное, что все эти амбиции ещё ни разу не совпали с интересами государства или на худой конец народа, в этом государстве проживающем.