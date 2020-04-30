30 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Оштрафованы перевозчики, взявшие наших сограждан из Франции в Молдову в период пандемии
30.04.2020

Два оператора не смогут возить пассажиров ближайшие шесть месяцев.

Инспекторы ANTA наказали двух транспортных операторов, которые утром 29 апреля высадили людей вблизи пункта пересечения государственной границы «Леушаны — Албица».

- В результате проверок, проведенных совместно с представителями Национальной патрульной инспекции, два водителя, представители транспортных компаний, были наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях за незаконную перевозку людей и оштрафованы на 250 и 300 у. е. (12500 — 15000 леев), с приостановлением права пользования транспортным средством на срок шесть месяцев, номерные знаки и регистрационные документы на транспортное средство задержаны, — пояснили в ANTA.

Власти обратились в Министерство транспорта Чешской Республики с просьбой принять необходимые меры против чешского транспортного оператора, который, вопреки международному законодательству в области автомобильных перевозок, посадил в автобус граждан Республики Молдова по маршруту Париж — Албица.

Автобусы этого оператора с 240 гражданами Молдовы остановили власти Германии.

ANTA предупреждает автомобильных перевозчиков, что перевозки лиц по международным маршрутам на регулярной, специальной, случайной основе и в режиме такси без разрешения Комиссии по ЧС будут наказываться приостановлением регистрации на срок до трех месяцев или удалением из Реестра операторов автоперевозчиков, передает tvc.md.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.