Оштрафованы перевозчики, взявшие наших сограждан из Франции в Молдову в период пандемии

Два оператора не смогут возить пассажиров ближайшие шесть месяцев.

Инспекторы ANTA наказали двух транспортных операторов, которые утром 29 апреля высадили людей вблизи пункта пересечения государственной границы «Леушаны — Албица».

- В результате проверок, проведенных совместно с представителями Национальной патрульной инспекции, два водителя, представители транспортных компаний, были наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях за незаконную перевозку людей и оштрафованы на 250 и 300 у. е. (12500 — 15000 леев), с приостановлением права пользования транспортным средством на срок шесть месяцев, номерные знаки и регистрационные документы на транспортное средство задержаны, — пояснили в ANTA.

Власти обратились в Министерство транспорта Чешской Республики с просьбой принять необходимые меры против чешского транспортного оператора, который, вопреки международному законодательству в области автомобильных перевозок, посадил в автобус граждан Республики Молдова по маршруту Париж — Албица.

Автобусы этого оператора с 240 гражданами Молдовы остановили власти Германии.

ANTA предупреждает автомобильных перевозчиков, что перевозки лиц по международным маршрутам на регулярной, специальной, случайной основе и в режиме такси без разрешения Комиссии по ЧС будут наказываться приостановлением регистрации на срок до трех месяцев или удалением из Реестра операторов автоперевозчиков, передает tvc.md.

Автор: Михаил Генчу