Это не мешки таскать. Есть вещи, которые, видимо, обречены на постоянный повтор - в том числе и в нашей стране. Они вечны как мир... Разве не было раньше такого, что Майя Санду разбрасывается громкими постами и обвинениями в Facebook, но резко тормозит, когда дело доходит до доказательств? Было, и не раз ведь было - но она продолжает действовать одним и тем же способом и наступать на одни и те же грабли.

Сейчас подобное повторилось вновь - после того, как генпрокуратура решила пригласить Санду и Литвиненко подтвердить свои недавние обвинения в "беспрецедентном запугивании судей КС властями" реальными доказательствами, они отказались.

Мотивация - "недоверие к органам власти" и нежелание разглашать свой "источник информации". Получается, в общем, замкнутый круг - можно накидать сколь угодно много известной субстанции на вентилятор и сделать множество "разоблачений", но когда дело доходит до доказательств, следует просто заявить "я не считаю нужным доказывать", или "я не хочу раскрывать источники".

Как в анекдоте про таинственные сведения - "Из недостоверного источника по непроверенным каналам мы получили неподтвержденную информацию, пожелавшую остаться неизвестной".

Автор: Дан Дудка