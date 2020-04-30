Возвращение маршруток на линии откладывается, возможно, они вообще исчезнут с улиц города

Сейчас им уже невыгодно работать. Несмотря на то, что с понедельника общественный транспорт в Кишиневе начнет работать в полноценном режиме, не стоит ожидать возвращения маршруток. В данных условиях им просто невыгодно работать - об этом сообщил сам Ион Чебан, генпримар столицы.

- Им невыгодно работать, так было даже и раньше, до кризиса, лишь треть из них выходила на работу, - пояснил Чебан.

Прокомментировал ситуацию и Вячеслав Гэинэ, администратор одного из популярных маршрутов:

- Не будем работать. Ради здоровья сотрудников, ради соблюдения правил. В маршрутку набиваются люди, больше 15 - и все, это штраф, - пояснил Гэинэ, слова которого приводит телеканал Publika.