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Общество
Возвращение маршруток на линии откладывается, возможно, они вообще исчезнут с улиц города
30.04.2020

Сейчас им уже невыгодно работать. Несмотря на то, что с понедельника общественный транспорт в Кишиневе начнет работать в полноценном режиме, не стоит ожидать возвращения маршруток. В данных условиях им просто невыгодно работать - об этом сообщил сам Ион Чебан, генпримар столицы.

- Им невыгодно работать, так было даже и раньше, до кризиса, лишь треть из них выходила на работу, - пояснил Чебан.

Прокомментировал ситуацию и Вячеслав Гэинэ, администратор одного из популярных маршрутов:

- Не будем работать. Ради здоровья сотрудников, ради соблюдения правил. В маршрутку набиваются люди, больше 15 - и все, это штраф, - пояснил Гэинэ, слова которого приводит телеканал Publika.


 
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