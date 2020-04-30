30 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Андрей Нэстасе обиделся на Ренато Усатого: пусть лучше меньше говорит, а сделает что-то!
30.04.2020

Андрей Нэстасе снова раскритиковал мэра Бельц. После призыва Ренато Усатого выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, лидер «Платформы ДА» озвучил свою позицию.

В ходе передаче на телеканале «Jurnal TV» Нэстасе заявил, что не будет отвечать на эту инициативу, потому что в последнее время подвергается нападкам со стороны Усатого.

- Не отвечаю на инициативы Усатого, эти инициативы мои еще с 2016 года, когда я призвал все политические силы идти одним фронтом. Этого не произошло и я отошел в сторону. Господин Усатый пусть лучше меньше говорит, а сделает что-то. Посмотрим выйдет ли он из гонки, например, в мою пользу, - заявил Нэстасе.

Недавно мэр Бельц Ренато Усатый раскритиковал лидера «Платформы ДА», припомнив Нэстасе его работу в МВД. Тогда лидер «Нашей партии» заявил, что Нэстасе ушел из полиции, так и не узнав, что можно возбуждать уголовные дела.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
99
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.