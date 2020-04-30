Андрей Нэстасе обиделся на Ренато Усатого: пусть лучше меньше говорит, а сделает что-то!

Андрей Нэстасе снова раскритиковал мэра Бельц. После призыва Ренато Усатого выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, лидер «Платформы ДА» озвучил свою позицию.

В ходе передаче на телеканале «Jurnal TV» Нэстасе заявил, что не будет отвечать на эту инициативу, потому что в последнее время подвергается нападкам со стороны Усатого.

- Не отвечаю на инициативы Усатого, эти инициативы мои еще с 2016 года, когда я призвал все политические силы идти одним фронтом. Этого не произошло и я отошел в сторону. Господин Усатый пусть лучше меньше говорит, а сделает что-то. Посмотрим выйдет ли он из гонки, например, в мою пользу, - заявил Нэстасе.

Недавно мэр Бельц Ренато Усатый раскритиковал лидера «Платформы ДА», припомнив Нэстасе его работу в МВД. Тогда лидер «Нашей партии» заявил, что Нэстасе ушел из полиции, так и не узнав, что можно возбуждать уголовные дела.

ЛИДИЯ ТКАЧ