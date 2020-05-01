«Путь раздора» - на Рышкановке местные жители самостоятельно перекрыли улицу бетонными блоками

Конфликт начался уже давно. Улица имени академика Сергея Рэдэуцану на Рышкановке перекрыта местными жителями, которые таким образом надеются помешать движению автомобилей. Улочка, в принципе, не является трассой или сколь-нибудь значимым путем, но ее облюбовали таксисты, которые любят срезать по ней путь и избегать пробок, пытаясь попасть со Старой Почты на Чеканы через Рышкановку.

Однако против этого протестуют местные - оказалось, они сами профинансировали ремонт дороги, а посему не желают, чтобы ею пользовались другие. Вместе с тем она, как-никак, остается дорогой общественного значения, и примэрия не одобряет такое решение, как перекрытие дороги.

- Это была грунтовая, никому не нужная дорога. Мы вложили деньги, подлатали ее, сделали, потратились. Сделали ограждение, это дорога для резидентов и тут не трасса для всех подряд. Примэрия не участвовала в этом. Тут трафик, тут ездят со скоростью, это опасно для детей, - заявил один из местных в интервью телеканалу Publika.

Как будут решать проблему, пока непонятно - примэрия готова обратиться в полицию, но в то же время признает, что действия некоторых водителей действительно вызывают возмущение:

- Я видел там одного такого хитрого автомобилиста, мы выяснили, что за автомобиль привозит туда мусор, выясним все. Если потребуется, запросим и помощь полиции, - пообещал Ион Чебан, примар столицы.

Автор: Михаил Генчу