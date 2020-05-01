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Общество
«Путь раздора» - на Рышкановке местные жители самостоятельно перекрыли улицу бетонными блоками
01.05.2020

Конфликт начался уже давно. Улица имени академика Сергея Рэдэуцану на Рышкановке перекрыта местными жителями, которые таким образом надеются помешать движению автомобилей. Улочка, в принципе, не является трассой или сколь-нибудь значимым путем, но ее облюбовали таксисты, которые любят срезать по ней путь и избегать пробок, пытаясь попасть со Старой Почты на Чеканы через Рышкановку.

Однако против этого протестуют местные - оказалось, они сами профинансировали ремонт дороги, а посему не желают, чтобы ею пользовались другие. Вместе с тем она, как-никак, остается дорогой общественного значения, и примэрия не одобряет такое решение, как перекрытие дороги.

- Это была грунтовая, никому не нужная дорога. Мы вложили деньги, подлатали ее, сделали, потратились. Сделали ограждение, это дорога для резидентов и тут не трасса для всех подряд. Примэрия не участвовала в этом. Тут трафик, тут ездят со скоростью, это опасно для детей, - заявил один из местных в интервью телеканалу Publika.

Как будут решать проблему, пока непонятно - примэрия готова обратиться в полицию, но в то же время признает, что действия некоторых водителей действительно вызывают возмущение:

- Я видел там одного такого хитрого автомобилиста, мы выяснили, что за автомобиль привозит туда мусор, выясним все. Если потребуется, запросим и помощь полиции, - пообещал Ион Чебан, примар столицы.

Автор: Михаил Генчу


 
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