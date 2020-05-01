МИД России крайне удивлен поведением Молдовы

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Вызывает недоумение - в российском МИДе отреагировали на развитие событий вокруг предоставленного Кишиневу займа. Источник отмечает, что некоторые молдавские политики называют соглашение непрозрачным и кабальным
В дипведомстве напомнили, что этот договор не обусловлен какими-либо требованиями, российское содействие является открытым и искренним.
"С нашей стороны все внутригосударственные процедуры по вступлению в силу кредитного соглашения выполнены", - подчеркнуто в комментарии.
Подытоживая, МИД выразил надежду, что полученные от российской стороны средства помогут решению проблем, с которыми Молдова в настоящее время сталкивается, в том числе по преодолению последствий коронавирусной пандемии.
@SM
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