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МИД России крайне удивлен поведением Молдовы
01.05.2020

Вызывает недоумение - в российском МИДе отреагировали на развитие событий вокруг предоставленного Кишиневу займа. Источник отмечает, что  некоторые молдавские политики называют соглашение непрозрачным и кабальным         

В дипведомстве напомнили, что этот договор не обусловлен какими-либо требованиями, российское содействие является открытым и искренним. 

"С нашей стороны все внутригосударственные процедуры по вступлению в силу кредитного соглашения выполнены", - подчеркнуто в комментарии.

Подытоживая, МИД выразил надежду, что полученные от российской стороны средства помогут решению проблем, с которыми Молдова в настоящее время сталкивается, в том числе по преодолению последствий коронавирусной пандемии.

@SM


 
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