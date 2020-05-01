Главная МИД России крайне удивлен поведением Молдовы Вызывает недоумение - в российском МИДе отреагировали на развитие событий вокруг предоставленного Кишиневу займа. Источник отмечает, что некоторые молдавские политики называют соглашение непрозрачным и кабальным В дипведомстве напомнили, что этот договор не обусловлен какими-либо требованиями, российское содействие является открытым и искренним. "С нашей стороны все внутригосударственные процедуры по вступлению в силу кредитного соглашения выполнены", - подчеркнуто в комментарии. Подытоживая, МИД выразил надежду, что полученные от российской стороны средства помогут решению проблем, с которыми Молдова в настоящее время сталкивается, в том числе по преодолению последствий коронавирусной пандемии. @SM

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 124 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости