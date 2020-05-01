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Политика
Стоит брать российский кредит или нет - не их компетенция
01.05.2020

Рассмотрение вопросов целесообразности не входит в компетенцию Конституционного суда. Такого мнения при обсуждении ситуации с российским кредитом придерживается экс-министр юстиции Станислав Павловский, который принял участие в передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Конституционный суд рассматривает исключительно вопросы конституционности. Если мы сейчас начнем говорить о том, что хорошо, а что плохо, что красиво, а что некрасиво, процентная ставка большая или маленькая, – это всё не касается конституционности, это касается целесообразности, – пояснил он.

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш заявил, что просто несерьезно говорить о том, что при заключении кредитного соглашения с Российской Федерацией были нарушены какие-либо принципы суверенитета нашей страны.

Не видит никакого нарушения суверенитета в заключенном соглашении и бывший вице-премьер Виктор Степанюк. Эксперт отметил, что этот договор ничем не отличается от многих других, заключенных Молдовой, а все законные процедуры при его подписании были соблюдены.

Напомним, Конституционный суд по запросу депутатов ПДС, ППДП и группы “Про-Молдова” приостановил вступление в силу кредитного соглашения с Российской Федерацией. Заседание КС по этому вопросу состоится 7 мая. Ранее и глава государства, и премьер-министр отмечали: если договор будет заблокирован, то социальные выплаты, инвестиции в ремонт дорог, компенсирование процентов по кредитам, взятым экономическими агентами для выплаты зарплат, поддержка медицинской системы и сельского хозяйства окажутся под вопросом.

Павел МУНТЯН


 
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