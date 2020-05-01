Почему в Кишиневе с 2013 года не проводятся строительные аукционы

Специалисты считают, что назрела необходимость наведения порядка в градостроительной документации и выдачи авторизаций.

С 2013 года мэрия Кишинева не проводит аукционы. Этот факт давно беспокоит специалистов данной отрасли. Именно поэтому в муниципальный совет столицы, а также в адрес мэра Иона Чебан обратились профессиональные агенты недвижимости Республики Молдова. Их цель - чтобы чиновники не просто услышали, но и посодействовали в восстановлении строительной и смежных отраслей экономики.

Строительный рынок остро нуждается в постоянном развитии и обороте земельных участков.

"Мы понимаем, что есть необходимость наведения порядка в градостроительной документации, и выдачи авторизации. Но строительство - это мощнейший рычаг экономики, локомотив, за которым движутся смежные профессии - отделочники, мебельщики, риэлторы. Просим определить и выставить на легальную и прозрачную процедуру аукционов земельные участки для развития рынка недвижимости и в дальнейшем развития строительной отрасли и смежных отраслей, и возрождения экономики Молдовы", - говорится в заявлении, которое подписал Евгений Цуркан, основатель и первый президент Молдавской Ассоциации профессиональных агентов недвижимости.

ЛИДИЯ ТКАЧ