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Здоровье
В Молдову прибыли медработники из Румынии: в какие больницы их направят и где расселят
01.05.2020

В Молдову прибыли 52 медработника из Румынии, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Они будут находится в нашей стране 15 дней. Специалисты направлены в больницы Кишинева, Бельц и Кагула. Некоторые из них вернулись из аналогичной миссии в Италии.

"Для нас очень важно помочь коллегам и, конечно, не заразиться самим", - сказала медработник из Румынии Мария Касоли.

Чиприан Лунгу из города Клуж говорит, что труднее всего переносить расставание с семьей и объяснять шестилетнему сыну, почему они не могут видеться: "Я рассказал ему, что мне нужно помогать людям, которые заболели и попросил его позаботиться о маме".

В РКБ приветствуют инициативу румынских коллег.

"В этот трудный период помощь врачей из Румынии очень важна для нас. И мы, и они сейчас с той же проблемой. Общаясь и работая вместе, мы находим новые методы профилактики и лечения", - сказал и.о. директора РКБ Андрей Ункуцэ.

Часть румынских врачей будет проживать в здании Медицинского университета. 15 румынских врачей направлены в Институт скорой медицинской помощи, еще пять – в муниципальную больницу Sfântul Arhanghel Mihail. В Кагул и Бельцы поедут остальные 14 врачей.


 
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