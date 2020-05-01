Павел Филип: Если не было бы политического голосования, сегодня была бы другая ситуация в КС

Критика и дискуссии вокруг Конституционного суда (КС) в последние недели обусловлены тем, что нынешние конституционные судьи были назначены политическим голосованием летом 2019 года правящей коалицией ПСРМ - Блок ACUM. Об этом заявил лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

„Я призываю вас вспомнить время, когда были избраны судьи КС, тогда ДПМ была в оппозиции, и у нас были вопросы к кандидатам в судьи. К сожалению, помним, что были неудачные конкурсы, после чего, в конце концов, это было политическое голосование, и теперь вы ставите меня в ситуацию комментировать споры между политическими субъектами, которые вместе назначили этих судей. Если бы это не было политическим шагом, политическим голосованием, возможно, у нас была бы другая ситуация сегодня в КС. Нужно было идти строго по конкурсу, чтобы были избраны лучшие, кто прошел этот конкурс, но помните, что это было политическое голосование, политический шаг”,- заявил Павел Филип.

Что касается заявлений, сделанных председателем КС Домникой Маноле о том, что у нее есть доказательства того, что за четырьмя судьями учреждения следят, и они напуганы, Павел Филип не высказался, но уточнил, что в данном случае должна отреагироваться Генеральная прокуратура.

„Я ничего не знаю о слежке, у меня нет такой информации. Мне удалось посмотреть, что было опубликовано в соцсетях, но об этом должны высказаться органы, надо посмотреть, что говорит Генпрокуратура, тем более, если они говорят, что у них есть доказательства. Думаю, это будет очень легко проверить”, - добавил лидер ДПМ.

Отвечая на вопрос о последних решениях КС, Павел Филип отметил, что никогда не комментировал решения суда, нравятся они или нет.

Председатель КС Домника Маноле сообщила Ziarul de Gardă, что на пленарном заседании суда некоторые судьи обратились с жалобой на предполагаемые действия по запугиванию и слежке. На основании этих заявлений и информации из СМИ о возможных действиях по давлению, запугиванию, незаконной слежке, даже угрозе жизни четырех судей, КС решил обратиться к генеральному прокурору с просьбой расследовать действия, указанные некоторыми судьями КС, и проверить информацию, появившуюся в прессе.