Виорел Морарь: Заместитель генерального прокурора взаимодействует с политической средой и получает указания от властей

Отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь утверждает, что заместитель генерального прокурора Руслан Попов имеет прямые отношения с политической средой. Более того, генеральный прокурор Республики Молдова находится под влиянием заместителя генерального прокурора, который получает указания от властей, отмечает IPN.

„Стояногло некомпетентен, или просто находится под влиянием своего заместителя Попова. Кстати, г-н Стояногло, рекомендую: будьте очень внимательны к действиям вашего заместителя Попова. Думаю, вскоре вы обнаружите определенные расхождения между тем, что он заявляет и что делает, как вы применяли двойные стандарты, так и Попов. Более того, он имеет определенное взаимодействие с политической средой. Самое интересное, о Стояногло я не могу сказать, но Попов напрямую взаимодействует с политической средой и получает определенные указания от властей”, - заявил Виорел Морарь в ходе передачи „Cabinetul din Umbră” на телеканале Jurnal TV.

Помимо заявлений о двух должностных лицах ГП, Виорел Морарь напомнил о публичном выступлении бывшего примара Оргеева Илана Шора, в ходе которого он показал черную сумку и заявил, что президент Игорь Додон получил 1,5 млн. евро.

„Я нахожусь в очень деликатном положении и объясню вам, почему: дело находится на стадии уголовного преследования. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции в особо крупных размерах. Илан Шор сделал заявления, был заслушан. Антикоррупционная прокуратура отреагировала на то, что появилось в прессе, но в итоге был заслушан и Илан Шор. Он сказал, что в период 2013 - 2014 годов передал 1,5 млн. евро высокопоставленному лицу, президенту Республики Молдова того времени, но тогда он занимал другую должность.

Более того, опять же, это то, что заявил свидетель по делу, я не утверждаю, что это так или нет, потому что необходимо предоставить доказательства. Из дела следует, что семья Додона и чиновник Додон воспользовался роскошными рейсами, которые, вероятно, были оплачены его друзьями. Господин Додон воспользовался этими рейсами, так заявил под подписью свидетель”, - отметил Виорел Морарь.

Виорел Морарь подозревается в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах с использованием служебного положения.